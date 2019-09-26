Son Dakika Haberleri: Karaman'da bir iş yeri kapısına benzin dökülerek kundaklanmak istendi
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Karaman'da bir iş yeri kapısına benzin dökülerek kundaklanmak istendi

28 dakika önce

Karaman'da bir iş yeri kapısına benzin dökülerek kundaklanmak istendiKARAMAN - Karaman'da motosiklet tamirciliği yapan bir iş yeri kimliği belirsiz kişi tarafından kapısına benzin dökülerek kundaklanmak istendi.

Karaman'da bir iş yeri kapısına benzin dökülerek kundaklanmak istendi

KARAMAN - Karaman'da motosiklet tamirciliği yapan bir iş yeri kimliği belirsiz kişi tarafından kapısına benzin dökülerek kundaklanmak istendi.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'ndeki eski sanayi sitesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz kişi, kapıya benzin döktükten sonra ateşe vererek hızla olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olay anında oradan geçmekte olan bir vatandaş, kundakçının kaçtığını ve iş yerinin kapısından alevlerin yükseldiğini görerek durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. İş yeri kapısının demir olması nedeniyle alevler içeride bulunan motosikletlere sıçramadan kısa sürede kendiliğinden söndü. Adrese gönderilen itfaiye ise yangının sönmesi üzerine su sıkmadan olay yerinden ayrıldı. Olay yeri inceleme ekibi, kundaklanmaya çalışılan iş yerinde incelemelerde bulundu.

Polis, olayı gerçekleştirerek kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Karaman'da bir iş yeri kapısına benzin dökülerek kundaklanmak istendi

Hamidiye, Karaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:52 Kaynak: İHA
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