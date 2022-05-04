Karaman'da bir kadın tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladı - Son Dakika
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Karaman'da bir kadın tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladı

04.05.2022 13:13
Karaman'da bir kadın tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladı

Karaman'da bir kadın tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladı.

Karaman'da bir kadın tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladı.

Alınan bilgeye göre K.D. (20) isimli kadın, Mahsur Dede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda arkadaşı Aykut Çoban ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.D, Çoban'ı bıçakla yaralayarak kaçtı.

Çoban, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Şüpheli K.D, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Atatürk Bulvarı, Aykut Çoban, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da bir kadın tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladı - Son Dakika


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