Karaman'da bir kişi, annesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu - Son Dakika

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Karaman'da bir kişi, annesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu
6 saat önce
Karaman'da bir kişi annesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.
Karaman'da bir kişi annesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Sevgi Pekcan, Yunus Emre Mahallesi'nde bir sitede birlikte yaşadıkları evde oğlu Ömer Pekcan'ı (33) sabah uyandırmak istedi.
Anne Pekcan, oğlunun oturma odasındaki kanepede hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, Pekcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Pekcan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 03:55 Kaynak: AA
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