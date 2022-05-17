Arkadaşının elindeki tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralandı - Son Dakika
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Arkadaşının elindeki tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralandı

17.05.2022 21:44

Karaman'da bir kişi, ziyarete geldiği arkadaşının elindeki tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralandı.

Karaman'da bir kişi, ziyarete geldiği arkadaşının elindeki tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre Tansu K. (36), Ahi Osman Mahallesi, 41 Sokak'taki arkadaşı Mehmet K'ye ait kasap dükkanına geldi. Arkadaşlar burada konuşurken Mehmet K'nin elindeki tabanca yanlışlıkla ateş aldı. Tansu K, tabancadan çıkan kurşunla bacağından yaralandı.

Yaralı Tansu K, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet K ise polis tarafından gözaltına alındı.

Yaralı Tansu K'nin, hastanedeki ilk ifadesinde, arkadaşını ziyarete gittiğini, bu sırada arkadaşının elindeki tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu bacağından yaralandığını söylediği öğrenildi.

Arkadaşının elindeki tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralandı
Arkadaşının elindeki tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralandı
Arkadaşının elindeki tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralandı
Arkadaşının elindeki tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralandı
Arkadaşının elindeki tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralandı
Arkadaşının elindeki tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralandı
Arkadaşının elindeki tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralandı
Arkadaşının elindeki tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralandı
Arkadaşının elindeki tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralandı

YORUMLAR
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Tabancayla şakalaşırken kazayla arkadaşını vurdu Tabancayla şakalaşırken kazayla arkadaşını vurdu TABANCAYLA ŞAKALAŞIRKEN ARKADAŞINI VURDU TABANCAYLA ŞAKALAŞIRKEN ARKADAŞINI VURDU
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arkadaşının elindeki tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arkadaşının elindeki tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralandı - Son Dakika
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