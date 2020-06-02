Karaman'da bir kişi, babası ile kardeşini bıçakladı - Son Dakika

Karaman'da bir kişi, babası ile kardeşini bıçakladı

KARAMAN - Karaman'da bir kişi, tartıştığı babası ile kardeşini bıçaklayarak yaraladı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Larende Mahallesi 635. Sokak'ta bulunan iki katlı müstakil evde yaşandı. İddiaya göre, Ş.B., kardeşi H.B. ve babası M.B. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın giderek büyümesiyle Ş.B., babası M.B. ve kardeşi H.B.'yi bıçakla vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri şüpheli Ş.B.'yi gözaltına aldı. Yaralı baba ve oğul ise ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekibi, olayın yaşandığı evde çalışma yaptı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.