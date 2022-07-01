Karaman'da bahçe yolunda silahla kalbinden vurulmuş ceset bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman'da bahçe yolunda silahla kalbinden vurulmuş ceset bulundu

01.07.2022 11:50

Karaman'da bahçe yolunda silahla kalbinden vurulmuş ceset bulunduKARAMAN Karaman'da bir kişi bahçe yolunda tabanca ile kalbinden vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Karaman'da bahçe yolunda silahla kalbinden vurulmuş ceset bulundu

KARAMAN Karaman'da bir kişi bahçe yolunda tabanca ile kalbinden vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, sabah saat 07.30 sıralarında Beyazkent Mahallesinde bahçelere giden yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçesine gitmekte olan bir vatandaş yol üzerinde kanlar içinde hareketsiz bir kişinin yattığını görerek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık görevlileri yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, şahsın 28 yaşındaki Abidin Işık olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekibi, olay yerinde ve şahsın oraya kadar geldiği otomobil içerisinde çalışma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Abidin Işık'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Abidin Işık'ın tabancayla intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
İki kişi silahla vurulmuş halde bulundu İki kişi silahla vurulmuş halde bulundu Tartıştığı eşinin dayısının oğlu tarafından silahla vuruldu Tartıştığı eşinin dayısının oğlu tarafından silahla vuruldu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da bahçe yolunda silahla kalbinden vurulmuş ceset bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:01 Erdoğan'dan idam açıklaması: Parlamentonun böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım
11:57 Üvey babalarından şiddet gören 9 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş evden kaçarak yolcu otobüsüne saklandı! Durumu fark eden muavin polislere haber verdi
11:38 Galatasaray kasasını rekor bedelle dolduracak! Kuveyt Devlet Fonu, sarı kırmızılılara 5 yıl için 80 milyon dolar ödeyecek
11:28 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 16,72 seviyesinden işlem görüyor
11:27 Üst üste beş gündür düşüş eğilimine giren altının ons fiyatı 1.800 dolar seviyesinin altına geriledi
11:23 ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı
11:20 Otoyollarda hız sınırları limitleri yükseltildi: Edirne-Şanlıurfa otoyolunda 130 kilometre, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometreye çıkarıldı
10:43 Survivor All Star'da şampiyon olan Nisa Bölükbaşı'na sosyal medya tepkisi: Yatarak şampiyon olunmaz, hak etmedi
10:40 Avrupa'dan birçok teklif alan Yunus Akgün, yoluna Galatasaray ile devam etmeye karar verdi
10:35 İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 13:08:37. #1.12#
SON DAKİKA: Karaman'da bahçe yolunda silahla kalbinden vurulmuş ceset bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement