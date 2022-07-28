Karaman'da bir kişi tartıştığı karısını bıçakla yaraladı - Son Dakika
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Karaman'da bir kişi tartıştığı karısını bıçakla yaraladı

28.07.2022 17:03
Karaman'da bir kişi tartıştığı karısını bıçakla yaraladı

Karaman'da bir kişi boşanmak üzere olduğu eşini bıçakla yaraladı.

Karaman'da bir kişi boşanmak üzere olduğu eşini bıçakla yaraladı.

İddiaya göre, bir süredir ayrı yaşayan Uğur ve Yıldız Y. çifti, anlaşmalı boşanmak için gittikleri Karaman Adliyesinde dilekçe verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

Bir süre sonra Uğur Y, eşinin Cumhuriyet Mahallesi'nde çalıştığı iş yerine gitti. Burada ikili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kocası tarafından kalçasından bıçakla yaralanan Yıldız Y, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı Uğur Y, polislerce gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da bir kişi tartıştığı karısını bıçakla yaraladı - Son Dakika

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