Karaman'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman'da silahlı saldırı: 1 yaralı

25.08.2022 14:54

Karaman'da bir kişi, kaldırımda yürüdüğü esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Karaman'da bir kişi, kaldırımda yürüdüğü esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Zembilli Ali Efendi Mahallesi 736 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen bir otomobille M.A.S'nin (43) yanına adres sorma bahanesiyle yaklaşan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, tabanca ile ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan birisi M.A.S'nin sağ bacağına isabet ederken diğeri de park halindeki otomobile geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan M.A.S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, yaptığı incelemenin ardından olayı gerçekleştirerek kaçan kişi veya kişileri yakalayabilmek için çalışma başlattı. - KARAMAN

YORUMLAR
500
Kendisine adres soran kişi tarafından vuruldu Kendisine adres soran kişi tarafından vuruldu Trakya'daki ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki Trakya'daki ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki
Kaynak: İHA

Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:46 Ünlü şarkıcı Gülşen tutuklandı!
20:37 Adliyeye sevk edilen Gülşen'in tutuklanması talep edilmişti! İşte ilk ifadesi
20:06 Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanması talep edildi!
19:58 Final İstanbul'da gerçekleşecek! Şampiyonlar Ligi'nde gruplar netleşti
19:48 HDP'nin de içinde bulunduğu dördüncü ittifakta bir parti çekilme kararı aldı!
19:26 Artvin'e çay toplamaya gelen Gürcü işçi, yasak aşk iddiasıyla eşini ve arkadaşını öldürüp, intihar etti
18:45 Fenerbahçe-Austria Wien maçında ilk 11'ler netleşti
18:36 İmam Hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen'den ilk açıklama: İncinen herkesten özür diliyorum
18:12 Beşiktaş, Dele Alli transferini resmen KAP bildirdi
18:06 "İmam hatip" sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 20:54:49. #1.12#
SON DAKİKA: Karaman'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement