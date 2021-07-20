Uğuz, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Sefa D. yanındaki tabancayla Uğuz'u bacağından yaraladı.

Eşiyle boşanma aşamasında olan Sefa D. (25) eşinin kardeşi Abbas Uğuz ile Külhan Mahallesi 13. Sokak'ta karşılaştı.

Karaman 'da kayınbiraderini tabancayla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Karaman'da bir kişi tartıştığı kayınbiraderini silahla yaraladı - Son Dakika

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