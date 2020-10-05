Karaman'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

Karaman'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüsü ortaya çıktı

KARAMAN - Karaman'da sokak ortasında bir kişinin silahla vurularak yaralanması olayının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beyazkent Mahallesi 1023 Sokak'ta meydana geldi. Yaşanan kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde otomobiliyle O.P'nin yanına gelen Ö.F.M. isimli şahıs aracından inerek tartışmaya başlıyor. Tartışmanın yumruklu kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.FM., belinden çıkardığı tabanca ile O.P'ye peş peşe ateş ediyor. O.P. de silahıyla karşılık vermek istiyor ancak silahı tutukluk yapıyor.

Olayda O.P, bacağına isabet eden üç kurşunla yere yığılırken, Ö.F.M. otomobilini bırakarak olay yerinden yaya olarak kaçtı. Yaralı O.P., çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, O.P.'yi silahla vurduktan sonra kaçan Ö.F.M'yi yakalayabilmek için çalışma başlattı. Olayın yaşandığı sokakta çalışma yapan olay yeri inceleme ekibi ise 11 adet tabanca mermisine ait boş kovan tespit etti. Ö.F.M'ye ait otomobil ise yapılan incelemenin ardından otoparka çekildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.