Karaman'da bir köy ve bir binadaki karantina kaldırıldı - Son Dakika

Karaman'da bir köy ve bir binadaki karantina kaldırıldı

Karaman'da bir köy ve binada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Karaman'da bir köy ve binada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı. Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandığı belirtildi. Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında, Gevher Hatun Mahallesi 1774 Sokak'taki bir binada, 10 Kasım'da başlatılan karantinanın kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, merkeze bağlı İhsaniye köyünde, 11 Kasım'da başlatılan karantinanın kaldırıldığı kaydedildi.

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