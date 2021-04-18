Karaman'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı - Son Dakika

Karaman'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

18.04.2021 17:57
Karaman'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı, System.String[]

Karaman'da bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Karaman'da bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, kurulun Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandığı bildirildi.

Açıklamada, merkeze bağlı İhsaniye köyünde, pozitif vakaların görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle bugünden itibaren ikinci bir karara kadar karantina uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağı kaydedildi.

Mehmet Alpaslan Işık, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı - Son Dakika


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