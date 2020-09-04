Karaman'da bir köyde uygulanan karantina sona erdi - Son Dakika

Karaman merkeze bağlı Ağılönü köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 vakaları nedeniyle Ağılönü köyünün 20 Ağustos'ta karantinaya alındığı hatırlatıldı.
Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan değerlendirmenin ardından, köyde uygulanan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 10:29 - Kaynak: AA
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