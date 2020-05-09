Karaman'da bir milyon maske dağıtıldı - Son Dakika

Karaman'da 1 milyon 102 bin 500 maske dağıtımının yapıldığı bildirildi.



Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan "Ücretsiz maske dağıtımı" projesi kapsamında, vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla il genelinde 1 milyon 102 bin 500 ücretsiz maske dağıtıldığı belirtildi.



Vatandaşlara başta açık semt pazarları girişlerinde, toplu taşıma araçlarına binecekleri noktalarda, hizmet aldığı yerlerde, ikametlerinde, kamu binalarında ve yol kontrol noktalarında maskelerin dağıtıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Kovid-19 salgınından vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılımını ve etkilerini azaltmak amacıyla ulusal düzeyde belirlenen tedbirler hızla hayata geçirilmiş ve başarılı bir şekilde gelinen noktada, Kovid-19 salgınında sürecin ikinci aşaması olan 'kontrollü sosyal yaşam' dönemine girmiş bulunuyoruz. Alınan tedbirlerden birisi de vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını kullanırken, sağlık kurumlarından hizmet alırken, market ve açık semt pazarlarına girerken, toplu çalışma alanlarında birçok alanda koruyucu maske takma zorunluluğu getirilmiş olmasıdır."