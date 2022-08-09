Karaman'da silahlı saldırı: 6 yaralı

Karaman'da bir otomobilden silahla ateş açılması sonucu kafe önünde oturan 6 kişi yaralandı.

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobilden tabanca ve tüfeklerle rastgele ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kafe önünde oturan A.B.C., S.S., N.G., Ö.F.M., O.K. ve Y.K. isimli şahıslar vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar, özel araçla gittikleri Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayın yaşandığı kafe önünde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - KARAMAN