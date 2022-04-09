Karaman'da bir otomobilin bagajında tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman'da bir otomobilin bagajında tarihi eser ele geçirildi

09.04.2022 12:15
Karaman'da bir otomobilin bagajında tarihi eser ele geçirildi

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir otomobilin bagajında otların arasına saklanmış çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir otomobilin bagajında otların arasına saklanmış çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri ilçeye bağlı Güneyyurt beldesinde ikamet eden D.B'nin (42) elinde çok sayıda tarihi eser olduğu ve satmak için müşteri aradığı yönünde bilgiye ulaştı. Bunun üzerine şüpheliyi takibe alan ekipler, şahsın aracını Ermenek-Güneyyurt karayolu üzerinde durdurarak arama yaptı. Aramada bagajda otların arasına poşetle saklanmış üzerinde figür bulunmayan 20 obje, 13 sikke, 3 yüzük, 2 cam obje, balık figürü, heykel başı, mühür, haç, yaprak figürü, zincirli kanca ve geyik boynuzu figürü ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken, D.B. gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KARAMAN

Karaman'da bir otomobilin bagajında tarihi eser ele geçirildi

YORUMLAR
500
Karaman'da otomobilin bagajında tarihi eserler ele geçirildi Karaman'da otomobilin bagajında tarihi eserler ele geçirildi

Güneyyurt, Jandarma, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da bir otomobilin bagajında tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
12:18 Ağrı'daki AK Parti sahuru tartışılmaya devam ediyor! Bu kez de mekan sahibi konuştu: Faturadaki hata sehven yapıldı
12:14 Fenerbahçe'nin hocasından derbi uyarıları: İlk gole ve kartlara dikkat!
11:55 Çarşıda pazarda fiyatı artıyor ama üreticilerin elinde kalan soğanlar depolarda çürümeye terk edildi
11:52 Herkes eleştirmişti ama Nevşin Mengü, Ağrı'daki sahur görüntülerini "doğal" buldu: Gençler sosyalleşmiş!
11:48 Ölen kocasıyla iletişim kurmak için gittiği medyuma aşık oldu: Medyumla evlenmek için mezardaki kocadan izin istedi
11:39 Ciciş Esra Ersoy'un istismar ettiği çocuğun kemik yaşı 14 çıktı! Kendisini "18'den büyük gösteriyordu" diye savunmuştu
11:11 Bartu Küçükçağlayan, 'Hakan Şükür' diyemeyince sosyal medyada gündem oldu: Söyleyemiyoruz adını galiba...
11:10 Keçilerini satmak istiyordu, adı 'hayvan tacizcisine' çıktı: İlandaki 'zevk adamları' tabiri başını yaktı
11:07 Uğur Dündar'dan Vefa Küçük'e ağır gönderme: Soyadınız gibi küçüksünüz
11:03 Kanlı Kramatorsk saldırısının ardındaki isim belli oldu! General Dvornikov'a kahramanlık madalyasını Putin vermişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 12:25:10. #1.12#
SON DAKİKA: Karaman'da bir otomobilin bagajında tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement