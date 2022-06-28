Karaman'da bisküvi fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Karaman'da bisküvi fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

28.06.2022 03:44
Karaman'da bisküvi fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Karaman'da Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bisküvi fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Karaman'da Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bisküvi fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Karaman OSB'de bulunan bisküvi fabrikasının hamur hane ile kek bölümü arasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına OSB ve Karaman Belediyesi itfaiye ekipleri, emniyete ait 2 TOMA ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile müdahalede bulunuldu.

Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve Karaman OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Boynukalın, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı, çalışmaları takip etti.

İki saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 10 işçiye olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Karaman, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da bisküvi fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da bisküvi fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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