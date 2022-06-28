Yangına OSB ve Karaman Belediyesi itfaiye ekipleri, emniyete ait 2 TOMA ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile müdahalede bulunuldu.

Karaman OSB'de bulunan bisküvi fabrikasının hamur hane ile kek bölümü arasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Karaman, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karaman'da bisküvi fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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