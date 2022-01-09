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Karaman'da bisküvi fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Karaman'da bisküvi fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

09.01.2022 23:23

Karaman'da Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir bisküvi fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karaman'da Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir bisküvi fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede fabrikanın her tarafını sardı.

Fabrikada çalışan işçiler tahliye edildi.

Yangına, OSB ve Karaman Belediyesi itfaiye ekipleri, emniyete ait 2 TOMA ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerle müdahalede bulunuldu.

Konya ve Ereğli ile Mersin'in Mut ilçesinden gelen takviye itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına dahil oldu.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı, çalışmaları takip etti.

Vali Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın ihbarı üzerine ekiplerin kısa sürede bölgeye intikal ettiğini belirtti. Işık, şunları kaydetti:

"Olay yerine Karaman itfaiyesinden, İl Özel İdaremizden ve çevre ilçe belediyelerimizden itfaiyeler en kısa sürede intikal ettiler. Konya Büyükşehir Belediyesi, Ereğli Belediyesine ait itfaiye araçları da olay yerindeler şu anda. Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yangında özellikle yağ olarak ham maddelerin bulunmuş olması bu yangının devamına neden oldu. Söndürme faaliyetleri devam ediyor. Kısa sürede söndürülecek. Çıkış sebebi belli değil. İtfaiye ekipleri onunla ilgili bir çalışma yapmadı. O çalışmayı yaptıktan sonra netliğe ulaşacağız. İçeride hiçbir işçi yok. İçerde kalan hiç kimse yok. Hiçbir yaralımız yok."

Yangın kontrol altına alındı, fabrikanın bazı bölümlerinde soğutma çalışmalarına başlandı.

Karaman'da bisküvi fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Karaman'da bisküvi fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Karaman'da bisküvi fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Karaman'da bisküvi fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Karaman'da bisküvi fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Karaman'da bisküvi fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Karaman'da bisküvi fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

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Karaman, Yangın, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da bisküvi fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika


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