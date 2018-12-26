Son Dakika Haberleri: Karaman'da Boru Hırsızlığına 4 Tutuklama

Karaman'da Boru Hırsızlığına 4 Tutuklama

1 saat önce

Karaman'da sulama borusu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Karaman'da Boru Hırsızlığına 4 Tutuklama, System.String[]
Karaman'da sulama borusu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Kızık köyünde bir çiftçiye ait tarladaki sulama borularının bazı kişilerce kamyonete yüklendiği yönünde ihbar alması üzerine bölgeye gitti. Tarlaya varan ekipler, M.N., S.N., M.I., R.Ü. ve M.N.'yi kamyonete boruları yüklerken yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmada ifade işlemleri tamamlandıktan sonra hırsızlık iddiasıyla mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.N., S.N. M.N., ve M.I., tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, şüphelilerden R.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:58 Kaynak: İHA

Kızık, Jandarma, Karaman, 3. Sayfa
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