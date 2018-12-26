Karaman'da Boru Hırsızlığına 4 Tutuklama
1 saat önce
Karaman'da sulama borusu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Karaman
'da sulama borusu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Kızık
köyünde bir çiftçiye ait tarladaki sulama borularının bazı kişilerce kamyonete yüklendiği yönünde ihbar alması üzerine bölgeye gitti. Tarlaya varan ekipler, M.N., S.N., M.I., R.Ü. ve M.N.'yi kamyonete boruları yüklerken yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmada ifade işlemleri tamamlandıktan sonra hırsızlık iddiasıyla mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.N., S.N. M.N., ve M.I., tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, şüphelilerden R.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:58 Kaynak: İHA
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