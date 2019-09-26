Son Dakika Haberleri: Karaman'da boş arsada çıkan ot yangını itfaiye tarafından söndürüldü
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Karaman'da boş arsada çıkan ot yangını itfaiye tarafından söndürüldü

28 dakika önce

Karaman'da boş arsadaki kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın binalara sıçramadan söndürüldü.

Karaman'da boş arsada çıkan ot yangını itfaiye tarafından söndürüldü, System.String[]

Karaman'da boş arsadaki kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın binalara sıçramadan söndürüldü.


Yangın, Piri Reis Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan boş arsada çıktı. Edinilen bilgiye göre, iki bina arasında bulunan boş arsadaki kuru otlar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev aldı. Kuru otların yandığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber etti. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, kısa sürede alevleri apartmanlara sıçramadan söndürdü. İtfaiye yangının sigara izmaritinden çıkabileceği ihtimali üzerinde duruyor. - KARAMAN

İtfaiye, Karaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:44 Kaynak: İHA
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