Karaman'da budama kursu açılacak - Son Dakika
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Karaman'da budama kursu açılacak

7 saat önce

Karaman Ziraat Odası ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle budama kursu açılacak.

Karaman'da budama kursu açılacak, System.String[]

Karaman Ziraat Odası ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle budama kursu açılacak.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, elmanın başkenti olarak bilinen Karaman'da Ziraat Odasına düşen bütün görevleri yerine getirmek için gece gündüz çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Karaman Ziraat Odası olarak eğitimler düzenleyerek çiftçilikte kaliteyi yükseltmeyi hedeflediklerini ifade eden Bayram, şunları kaydetti:

"Çiftçilerin kazanması ülkenin kalkınması ve gelişmesi anlamına geliyor. Bu kapsamda odamızda başlatılan elma toplama ve paketleme kursundan sonra budama kursu ile eğitimlere devam edeceğiz. Halk Eğitim Merkezi ve Odamız İşbirliği ile odamız salonunda 6 günlük 'Budama Kursu' verilecek ve kurs bitiminde kursiyerlere sertifika verilecektir. Kontenjan sınırlı olup son başvuru tarihi 2 Mart 2020'dir. Başvuruların kimlik fotokopisi ile odamıza yapılması rica olunur. Farklı kurs ve eğitimler vererek çiftçilerimize fayda sağlamaya devam edeceğiz."

Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:08 Kaynak: AA
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