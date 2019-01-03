Karaman'da Buzlanma Nedeniyle Çok Sayıda Kaza Meydana Geldi

Karaman'da buzlanma nedeniyle buz pistine dönen yollarda meydana gelen 10'un üzerinde trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karaman'da buzlanma nedeniyle buz pistine dönen yollarda meydana gelen 10'un üzerinde trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, dün aralıklarla yağan yağmur önceden yağan karın erimesine neden oldu. Eriyen kar, sabah erken saatlerde soğuk havayla birlikte yolların adeta buz pistine dönmesine neden oldu. Sabah saatlerinde işyerlerine gitmek üzere araçlarıyla evlerinden çıkan çok sayıta sürücü, kayganlaşan yollarda kaza yaptı. Şehir genelinde yarım saat içerisinde 10'un üzerinde kaza meydana gelirken, bu kazalarda ise 3 kişi yaralandı. Yayalarda buzlanan kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. Bir vatandaş buzlanma nedeniyle yere düşerek ayağından yaralandı. Karaman Belediyesi ekipleri buzlanan yollar ile köprülü kavşaklarda tuzlama çalışması yaptı. - KARAMAN

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Şenol Güneş'in İsteğiyle Quaresma ve Larin Kadroya Döndü

Ünlü Model Elsa Hosk, Fit Vücudunun Sırrını Açıkladı

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 3 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller

Metrobüs Durağında Kaza! Yolcu Hayatını Kaybetti