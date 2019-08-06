Son Dakika Haberleri: Karaman'da ByLock'tan aranan zanlı tutuklandı
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Karaman'da ByLock'tan aranan zanlı tutuklandı

19 dakika önce

Karaman'da ByLock'tan aranan zanlı tutuklandıKARAMAN - Karaman'da FETÖ soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandığı tespit edilen ve gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Karaman'da ByLock'tan aranan zanlı tutuklandı
KARAMAN - Karaman'da FETÖ soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandığı tespit edilen ve gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen ve uzun zamandır aranan M.S.B., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. KOM'daki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. Tutuklanan M.S.B'nin örgüt içerisinde 'mahrem imam' olduğu iddia edildi.
Karaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:17 Kaynak: İHA
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