Karaman'da çakmakla oynayan çocuk evlerini yaktı - Son Dakika

Yangın, Urgan Mahallesi 1995. Sokak'ta bulunan iki katlı evin birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eline geçirdiği çakmakla oynamaya başlayan 10 yaşındaki çocuk, evin oturma odasındaki kanepeyi tutuşturdu. Kanepenin tutuştuğunu gören anne H.D., hemen çocuğunu alarak dışarıya çıktıktan sonra itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürülürken, odadaki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Başakşehir'de özel bir okulun alt katındaki dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.