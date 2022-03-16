Karaman'da çaldığı otomobille kaçtıktan sonra Antalya'da yakalanan zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
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Karaman'da çaldığı otomobille kaçtıktan sonra Antalya'da yakalanan zanlı serbest bırakıldı

16.03.2022 19:41
Karaman'da çaldığı otomobille kaçtıktan sonra Antalya'da yakalanan zanlı serbest bırakıldı

Karaman'da bir şirkete ait otomobili çalıp Antalya'nın Akseki ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karaman'da bir şirkete ait otomobili çalıp Antalya'nın Akseki ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karaman'da bir şirkete ait içerisinde çok sayıda sigaranın bulunduğu otomobilin çalındığı ihbarı üzerine güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.

Şüphelinin M.B. olduğunu tespit eden ekipler, zanlının otomobil ile başka bir kente kaçma ihtimaline karşı çevre illerdeki jandarma kontrol noktalarına bilgi verdi.

Şüpheli, Konya'nın Bozkır ilçesindeki jandarma kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayarak çaldığı otomobil ile kaçmaya devam etti.

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında da durmayan şüpheli, kovalamaca sırasında otomobili bırakarak Güçlüköy mevkisinde ormanlık alana girdi.

Burada yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından yakalanan M.B. gözaltına alındı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

M.B. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Hisarcık, Antalya, Karaman, Akseki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman'da çaldığı otomobille kaçtıktan sonra Antalya'da yakalanan zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaman'da çaldığı otomobille kaçtıktan sonra Antalya'da yakalanan zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
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