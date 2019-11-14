Son Dakika Haberleri: Karaman'da cami bahçesine toprağa gömülü tabanca bulundu
Son Dakika Güncel Karaman'da cami bahçesine toprağa gömülü tabanca bulundu

Karaman'da cami bahçesine toprağa gömülü tabanca bulundu

6 saat önce

Karaman'da bir caminin avlusunda toprağa gömülmüş halde kurusıkıdan bozma tabanca bulundu.

Karaman'da cami bahçesine toprağa gömülü tabanca bulundu, System.String[]

Karaman'da bir caminin avlusunda toprağa gömülmüş halde kurusıkıdan bozma tabanca bulundu.


Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki İmam-ı Azam Camisi'nin bahçesinde temizlik yapan görevliler, toprağa gömülmüş bir tabanca olduğunu fark etti.

Görevliler durumu önce imama, ardından polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tabancayı muhafaza altına alarak, tabancanın bulunduğu yerde inceleme yaptı.

Tabancanın kurusıkıdan bozma olduğu ve uzun süre önce gömülmesinden dolayı küflendiği öğrenildi.

Alparslan Türkeş Bulvarı, Ziya Gökalp Mahallesi, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:26 Kaynak: AA
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