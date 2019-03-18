Son Dakika Haberleri: Karaman'da Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü Etkinlikleri

Karaman'da Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü Etkinlikleri

1 saat önce

Karaman'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Karaman'da Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü Etkinlikleri, System.String[]
Karaman'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Törenler sabah saat 09.00'da Cumhuriyet Parkındaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından protokol üyeleri sırasıyla Karaman Şehit Aileleri ile Gaziler Derneğini ziyaret ettikten sonra şehir mezarlığında bulunan şehitliğe geçti. Buradaki programa, Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Okunan Kur'an'ı Kerim ve duanın ardından Vali Fahri Meral ve beraberindeki protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Anma etkinlikleri Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen etkinliklerle sona erdi. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:21 Kaynak: İHA

Çanakkale, Karaman, Güncel
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