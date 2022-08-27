Olay, 4 Haziran günü Karaman- Konya kara yolu üzerindeki Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Başka bir galericinin yanında çalışan Ramazan Erbay, üzerine çelik yelek giyerek rakip galeriye gitti. Erbay belinden çıkardığı tabanca ile galerinin ortakları Özay K., Harun K. ve Ercan Küçükbingöl'e doğru ateş etti. Ercan Küçükbingöl de silahını çekip Erbay'a karşılık verdi. Çıkan çatışmada Ramazan Erbay, Özay K. ve Harun K. yaralandı.

Kaynak: DHA

Karaman, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karaman'daki cinayetin şüphelisi 73 gün sonra İzmir'de saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

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