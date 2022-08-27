Karaman'daki cinayetin şüphelisi 73 gün sonra İzmir'de saklandığı evde yakalandı - Son Dakika
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Karaman'daki cinayetin şüphelisi 73 gün sonra İzmir'de saklandığı evde yakalandı

27.08.2022 11:26
Karaman'daki cinayetin şüphelisi 73 gün sonra İzmir'de saklandığı evde yakalandı

KARAMAN'da çelik yelek giyerek iş yerlerine gelen Ramazan Erbay'ı çıkan çatışmada öldüren Ercan Küçükbingöl, 73 gün sonra İzmir'de saklandığı evde yakalandı.

KARAMAN'da çelik yelek giyerek iş yerlerine gelen Ramazan Erbay'ı çıkan çatışmada öldüren Ercan Küçükbingöl, 73 gün sonra İzmir'de saklandığı evde yakalandı. Karaman'a getirilen Ercan Küçükbingöl, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 4 Haziran günü Karaman- Konya kara yolu üzerindeki Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Başka bir galericinin yanında çalışan Ramazan Erbay, üzerine çelik yelek giyerek rakip galeriye gitti. Erbay belinden çıkardığı tabanca ile galerinin ortakları Özay K., Harun K. ve Ercan Küçükbingöl'e doğru ateş etti. Ercan Küçükbingöl de silahını çekip Erbay'a karşılık verdi. Çıkan çatışmada Ramazan Erbay, Özay K. ve Harun K. yaralandı.

ÇELİK YELEKLE GELDİ HAYATINI KAYBETTİYaralılar, çağırılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Erbay doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Erbay'ın vücuduna isabet eden kurşunlardan birisinin çelik yeleği deldiği ortaya çıktı. Özay K. ile Harun K. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.POLİS ÖZEL EKİP KURDUOlayın ardından kaçan Ercan Küçükbingöl'ün yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip, Küçükbingöl'ün İzmir'deki bir evde saklandığını belirledi. İzmir Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak operasyon ile Ercan Küçükbingöl saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı.ÇELİK YELEK GİYDİRİLEREK ADLİYEYE GETİRİLDİ

Karaman'a getirilen Ercan Küçükbingöl emniyetteki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ercan Küçükbingöl, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Karaman, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'daki cinayetin şüphelisi 73 gün sonra İzmir'de saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'daki cinayetin şüphelisi 73 gün sonra İzmir'de saklandığı evde yakalandı - Son Dakika
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