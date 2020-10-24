Karaman'da çiftçilere sertifikalı tohum dağıtıldı - Son Dakika

Karaman Tarım ve Orman Müdürlüğünce, doğal afetler nedeniyle zarar gören çiftçilere sertifikalı buğday ve arpa tohumu dağıtımı yapıldı.

Pankobirlik deposunda düzenlenen törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Yusuf Şahinbaş, 2020 yılı üretim sezonunda Karaman'da çeşitli tarihlerde meydana gelen doğal afetler nedeniyle ekili alanlarda hasar oluştuğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca Karaman Valiliğine 9 milyon lira acil destek ödeneği gönderildiğini ifade eden Şahinbaş, şunları kaydetti:

"Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifinden temin edilen ve dağıtımı yapılacak bin 457 ton sertifikalı arpa tohumu ve bin 825 ton sertifikalı buğday tohumu olmak üzere toplam 3 bin 282 ton tohum ile yaklaşık 165 bin dekar alanda hububat üretimi yapılmış olacaktır. Bu da tohum dağıtımının yapılacağı ilçelerimizdeki toplam buğday ve arpa ekim alanlarının yaklaşık yüzde 12'sinde sertifikalı tohum ile hububat üretimi yapılacağı anlamına gelmektedir."

Konuşmaların ardından çiftçilere tohumları teslim edildi.

Törene, AK Parti Karaman milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çiftçiler katıldı.