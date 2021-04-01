Karaman'da çiftçilerin hafta sonu kısıtlaması için izin belgesi sorunu yaşandı - Son Dakika

Karaman'da çiftçilerin hafta sonu kısıtlaması için izin belgesi sorunu yaşandı

01.04.2021 20:50
Karaman'da çiftçilerin hafta sonu kısıtlaması için izin belgesi sorunu yaşandı, System.String[]

KARAMAN'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu hafta sonu kısıtlamasından muaf olacak çiftçiler için yeniden Tarımsal/Hayvancılık Faaliyet Belgesi alınması yönünde karar aldı.

KARAMAN'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu hafta sonu kısıtlamasından muaf olacak çiftçiler için yeniden Tarımsal/Hayvancılık Faaliyet Belgesi alınması yönünde karar aldı. Bunun üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binasına gidip izin belgesi alacak çiftçiler, iddiaya göre belge işlemleri yapacak bölümdeki personel yetersizliği nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kaldı. Çiftçilerin bu duruma tepki göstermesi üzerine zaman zaman tartışmalar yaşandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu dün, çiftçilerin yanlarında çalışacak işçilerle birlikte hafta sonu kısıtlamasında muaf olup çalışabilmeleri için şubat ayında alınan kurur kararlarının iptal olduğunu ve yeniden Tarımsal/Hayvancılık Faaliyet Belgesi almaları gerektiğini duyurdu. Çiftçiler, doldurdukları Tarımsal/Hayvancılık Faaliyet Belgesi'ni Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne onaylatmak için gittiğinde ise iddiaya göre işlem yapacak bölümdeki personel yetersizliği nedeniyle saatlerce beklemek zorunda kaldı. Çiftçiler de bu duruma tepki gösterdi. Zaman zaman tartışmalar yaşandı. Bunun üzerine polis çağrıldı. Gelen polis memurları da çiftçilerin sosyal mesafe kuralları içinde sıraya girip, işlemlerini yaptırmaları konusunda uyardı.

Zaman zaman çiftçilerin yanlarına gelip konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Yusuf Şahinbaş, basın mensuplarına, "Yeni başladığı için yoğunluk var. Çiftçilerin bir rahatsızlığı yok. Belge alacaklar. Yanında işçi götürecekler belge alacak. Onların belgesi" dedi.Saatlerce sırada beklediğini belirten çiftçilerden İbrahim Ünver, "Biz bugün  saat 14.00'ten itibaren kurum önünde bekliyoruz. Bu iş için tek memur görevlendirilmiş. Saat 17.00 oldu. Bizi içeriye almadılar. Bizler cumartesi -pazar günü köye gidip çalışacağız. Bu belgeyi alamazsak tarlalarımıza gidemeyeceğiz" dedi.

Kamil Çimen ise, "Burada 3-4 saattir bekliyoruz ve saat 17.00 olduğu için gidin deniliyor. Saatlerce burada bekleyen insanlara gidin diyor. Bu insanlar yarın yine burada bekleyecek. ya burada bekleyen kişilere bir sıra numarası versinler ve  sıralamaya alsınlar ya da buna bir düzen getirsinler. Bizim istediğimiz bu" diye konuştu.


Karaman'da çiftçilerin hafta sonu kısıtlaması için izin belgesi sorunu yaşandı
Karaman'da çiftçilerin hafta sonu kısıtlaması için izin belgesi sorunu yaşandı
Karaman'da çiftçilerin hafta sonu kısıtlaması için izin belgesi sorunu yaşandı
Karaman'da çiftçilerin hafta sonu kısıtlaması için izin belgesi sorunu yaşandı
Karaman'da çiftçilerin hafta sonu kısıtlaması için izin belgesi sorunu yaşandı
Karaman'da çiftçilerin hafta sonu kısıtlaması için izin belgesi sorunu yaşandı
Karaman'da çiftçilerin hafta sonu kısıtlaması için izin belgesi sorunu yaşandı
Karaman'da çiftçilerin hafta sonu kısıtlaması için izin belgesi sorunu yaşandı
Karaman'da çiftçilerin hafta sonu kısıtlaması için izin belgesi sorunu yaşandı

Hıfzıssıhha Kurulu, Polis, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karaman'da çiftçilerin hafta sonu kısıtlaması için izin belgesi sorunu yaşandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meclis'te reddedilen Güvenlik Soruşturması teklifinin yeniden oylanacak olmasına muhalefetten tepki Meclis'te reddedilen Güvenlik Soruşturması teklifinin yeniden oylanacak olmasına muhalefetten tepki Erling Haaland'ın transferi için Barcelona ilk teması gerçekleştirdi Erling Haaland'ın transferi için Barcelona ilk teması gerçekleştirdi Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Trabzonspor'un sezon sonunda Edin Visca'yı kadrosuna katması bekleniyor Trabzonspor'un sezon sonunda Edin Visca'yı kadrosuna katması bekleniyor Son Dakika: Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma 'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü 'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı         
21:58
Programda fenalaşan Seren Serengil hastaneye kaldırıldı Programda fenalaşan Seren Serengil hastaneye kaldırıldı         
21:42
Otobüsün altında kalan yaşlı kadın mucize eseri kurtuldu Otobüsün altında kalan yaşlı kadın mucize eseri kurtuldu         
21:10
Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti         
20:38
Fatmanur Altun'a hakaret eden kişiye skandal ifadelerle beraat kararı veren hakime soruşturma açıldı Fatmanur Altun'a hakaret eden kişiye skandal ifadelerle beraat kararı veren hakime soruşturma açıldı         
19:47
Biden'dan Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek talimat! Basra Körfezi'ndeki Patriotlar kaldırılıyor Biden'dan Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek talimat! Basra Körfezi'ndeki Patriotlar kaldırılıyor         
18:47
Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşını ifadesi ortaya çıktı Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşını ifadesi ortaya çıktı         
17:52
Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı         
17:22
"Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu         
14:46
Dünyaca tanınan tasarımcı Murat Günak, TOGG Tasarım Lideri oldu Dünyaca tanınan tasarımcı Murat Günak, TOGG Tasarım Lideri oldu         
13:59
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma!         
12:20
Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı         
12:00
Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor         
11:44
Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı         
10:59
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 22:06:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaman'da çiftçilerin hafta sonu kısıtlaması için izin belgesi sorunu yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei