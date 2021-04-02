Karaman'da, çiftçilerin hafta sonu kısıtlaması için izin belgesi sorunu çözüldü - Son Dakika

KARAMAN'da, hafta sonu kısıtlamasından muaf çiftçiler için yeniden 'Tarımsal/Hayvancılık Faaliyet Belgesi' alınması gerektiği duyurulduktan sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde yoğunluk oluşunca bu kararda değişikliğe gidildi. Bu yıl belge alanların, ailesiyle kısıtlamadan muaf olacağı, sadece yanında işçi çalıştıracakların belge alması gerektiği belirtildi. Yeni karar üzerine il müdürlüğünde bugün yoğunluk yaşanmadı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, dün çiftçilerin yanlarında çalışacak işçilerle hafta sonu kısıtlamasından muaf olmaları için şubatta alınan kararların iptal olduğunu ve yeniden 'Tarımsal/Hayvancılık Faaliyet Belgesi' almaları gerektiğini duyurdu. Çiftçiler, hemen hazırladıkları belgeleri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne onaylatmak için gittiğinde ise iddiaya göre bir süre beklemek zorunda kaldı. Çiftçiler, bu duruma tepki gösterirken, zaman zaman tartışmalar yaşandı. Bunun üzerine müdürlüğe polis çağrıldı. Polisler, çiftçileri sosyal mesafe kuralına göre sıraya girip, işlem yaptırmaları konusunda uyardı.

Bugün ise alınan kararda değişikliğe gidildi. Bu yıl belge alanların, ailesiyle kısıtlamadan muaf olacağı, sadece yanında işçi çalıştıracakların belge alması gerektiği belirtildi. Yeni karar üzerine il müdürlüğünde bugün yoğunluk yaşanmadıği gözlendi. ?