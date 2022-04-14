Karaman'da çıkan hortum tonlarca ağırlığındaki çatıyı uçurdu, patoz makinesini devirdi - Son Dakika

Karaman'da çıkan hortum tonlarca ağırlığındaki çatıyı uçurdu, patoz makinesini devirdi

KARAMAN Karaman'da şiddetli fırtına ile birlikte oluşan hortum tonlarca ağırlıktaki çardağın çatısını yerinden sökerek uçururken, patoz makinesini devirdi.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü ikindi saatlerinde merkeze bağlı Göztepe köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde öğleden sonra başlayan şiddetli fırtınayla birlikte biranda oluşan hortum, tonlarca ağırlıktaki çardağın demir çatısını yerinden söktü. Sökülen çatı 20 metre ileriye uçtuktan sonra yüksek gerilim hattına takılarak ekin tarlasına düştü. Çıkan hortumda çardağın yanında bulunan patoz makinesi de devrildi. Kimsenin yaralanmadığı hortumda çatısı uçan çardak kullanılamaz hale geldi.

"Kimseye bir şey olmaması bizi sevindirdi"

Uçan çatının enkazını bulunduğu yerden kaldırmaya başladığını söyleyen çiftlik sahibi Osman Altay, "Pazartesi günü ikindi saatlerinde şiddetli esen rüzgarın ardından biranda hortum oluştu. Oluşan hortum daha sonra evin bitişiğinde bulunan tonlarca ağırlığındaki çardağın çatısını yerinden sökerek 20 metre ileriye attı. Uçan çatı yüksek gerilime çarparak ekin tarlasına düştü. Hortumun tonlarca ağırlığındaki çatıyı yerinden sökerek uçurmasına çok şaşırdık. Çok şükür ki kimseye bir şey olmadı. Sadece zarar var" dedi.

Altay, olayın duyulmasının ardından Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ile birlikte Ziraat Odası Başkamı Mehmet Bayram ve AFAD yetkililerin buraya gelerek incelemelerde bulunduklarını da söyledi.