Çıkan kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Olayın ardından kaçan T.G. polis tarafından gözaltına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde ve Süleyman K'nin aracında inceleme yaptı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Süleyman K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Süleyman K. (24), T.G'nin Kırbağ Mahallesi Mara yolundaki iş yerine giderek alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı.

Karaman 'da alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

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