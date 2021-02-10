Karaman'da çıkan kavgada 3 kardeş bıçaklanarak yaralandı - Son Dakika

Karaman'da çıkan kavgada 3 kardeş bıçaklanarak yaralandı

10.02.2021 00:59

- Karaman'da çıkan kavgada 3 kardeş bıçaklanarak yaralandı Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kardeş kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

- Karaman'da çıkan kavgada 3 kardeş bıçaklanarak yaralandı

KARAMAN - Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kardeş kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında merkeze bağlı Kılbasan köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, B.Ş. isimli kişi, köy içerisinde kardeş oldukları öğrenilen A.Ç ve O.Ç (20), ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa süre içerisinde kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ş, üzerindeki bıçakla 3 kardeşi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralı kardeşler çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Şüpheli B.Ş, jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da çıkan kavgada 3 kardeş bıçaklanarak yaralandı
Karaman'da çıkan kavgada 3 kardeş bıçaklanarak yaralandı
Karaman'da çıkan kavgada 3 kardeş bıçaklanarak yaralandı
Karaman'da çıkan kavgada 3 kardeş bıçaklanarak yaralandı

Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da çıkan kavgada 3 kardeş bıçaklanarak yaralandı - Son Dakika


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