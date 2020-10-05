Karaman'ın Başyayla ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

İlçeye bağlı Kışla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz öğrenilemeyen bin nedenle yangın çıktı.

Yangına, Konya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Başyayla ve Ermenek Orman İşletme Şefliği ile Ermenek ve Başyayla Belediyesine ait araçlarla müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.