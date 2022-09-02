Karaman'da ahır yangını söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman'da ahır yangını söndürüldü

02.09.2022 11:28
Karaman'da ahır yangını söndürüldü

Karaman'da çıkan yangında 5 büyükbaş telef oldu.

Karaman'da çıkan yangında 5 büyükbaş telef oldu.

Merkeze bağlı Paşabağ köyünde Zekeriya Yücetaş'a ait portatif olarak çadırdan yapılan hayvan ağılında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarında etkisiyle yayılan yangın, bitişiğinde bulunan ahıra sıçradı.

Ahırların yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangında, her iki ahırda bulunan 5 büyükbaşın telef olduğu, hasarın oluştuğu öğrenildi.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram da yangının yaşandığı bölgeye giderek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

YORUMLAR
500
Alanya'da beş yıldızlı lüks otelin çatısı alev alev yandı! Yangından etkilenen bir itfaiye eri tedaviye alındı Alanya'da beş yıldızlı lüks otelin çatısı alev alev yandı! Yangından etkilenen bir itfaiye eri tedaviye alındı Naim Süleymanoğlu Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Karaman'da başladı Naim Süleymanoğlu Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Karaman'da başladı Irmak kenarında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı Irmak kenarında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Kaynak: AA

İtfaiye, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da ahır yangını söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
16:33 Mauro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:51 Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:40:36. #1.11#
SON DAKİKA: Karaman'da ahır yangını söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement