Karaman'da çöp konteynerleri temizlendi

Karaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kentteki çöp konteynerleri temizlendi.



Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin şehir genelinde cadde ve sokaklarda yer alan çöp konteynerlerinin kötü kokusunu önlemek ve daha temiz bir ortam sağlamak için temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.



Konteyner yıkama ve dezenfekte ekiplerinin il genelindeki bütün konteynerleri düzenli bir şekilde yıkayıp temizlediklerini ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:



"Ekiplerimiz bütün konteynerlerimizi tüm yıl boyunca düzenli aralıklarla yıkayıp bakımını gerçekleştiriyor. Yıpranan, eskiyen veya arızalanan konteynerlerin de tamirini yapıp, boyayarak kullanıma hazır hale getiriyor. Belediye olarak her zaman temiz, yenilikçi ve modern bir anlayışla hareket edip vatandaşlarımıza her alanda en güzel hizmeti sunmaya çalışıyoruz."