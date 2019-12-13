Karaman'da dağ köylerine 50 bin üzüm fidanı dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'da dağ köylerine 50 bin üzüm fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Karaman'da dağ köylerine 50 bin üzüm fidanı dağıtıldı

6 saat önce

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, dağ köylerinde bağcılığın yeniden gelişmesi için 50 bin adet ekşikara üzüm fidanı dağıtıldığını söyledi.

Karaman'da dağ köylerine 50 bin üzüm fidanı dağıtıldı, System.String[]

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, dağ köylerinde bağcılığın yeniden gelişmesi için 50 bin adet ekşikara üzüm fidanı dağıtıldığını söyledi.


Bayram, Karaman'da yaklaşık 50'ye yakın dağ köyünün yıllarca geçim kaynağı olan üzüm bağları suma fabrikasının alımı bırakması ile bakımsız ve kurumaya terk edilmişti" dedi.


Mehmet Bayram konuşmasının devamında, "Dağ köylerimizde bağcılık yeniden canlanmalı teşvik edilmelidir. Eskimiş kütükler tamamen sökülmeli ve tespit edilen alanlarda bağcılık devam ettirilmelidir. Bağcılığa önem vermek zorundayız. Bugünün şartlarında bağcılıktan da vazgeçemeyiz. Karaman Ziraat Odası olarak üzüm bağlarının gelişmesi için sürekli üreticilerimizi desteklemek katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmaktayız. Özellikle son yıllarda ekşikara üzümü para etmesiyle bazı köylerimizde yeniden alternatif ürün olarak bağlar yapılmaya başlanmıştır. Bağcılığın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla İl Özel İdaresi yaklaşık 50 bin adet ekşikara üzümü fidanı vererek destek sağlamıştır. Bu da üzüm üreten çiftçilerimizi memnun etmiştir. Bu desteklerin sağlanması ilimizde bağcılık yapan köylerimizi yeniden teşvik ederek köylerimizde istihdam sağlayarak ekonomimize katkı sağlayacaktır. Ziyaret ettiğimiz İl Genel Meclisi Başkanımız Adem Kapar, 2020 yılı için bütçe ayırarak fidan desteği sağlayacaklarını belirtmiştir. Yapmış oldukları destekler için Valimiz Fahri Meral başta olmak üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Evren Çakır, İl Genel Meclisi Başkan'ı Adem Kapar ve İl Genel Meclis üyelerimize çiftçilerimiz adına teşekkür ediyoruz" dedi. - KARAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:22 Kaynak: İHA
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