Karaman'da dağ yolunda takla atan cipteki 5 kişi öldü - Son Dakika
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Karaman'da dağ yolunda takla atan cipteki 5 kişi öldü

03.04.2023 18:08
Karaman'da dağ yolunda takla atan cipteki 5 kişi öldü

Karaman'da, içerisinde mermer ocağında çalışan işçilerin bulunduğu cipin dağ yolunda takla atması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Karaman'da, içerisinde mermer ocağında çalışan işçilerin bulunduğu cipin dağ yolunda takla atması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen cip, merkeze bağlı Aybastı Köyü yakınlarındaki Keloluk mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada, mermer ocağında çalıştıkları bildirilen 5 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Yaralı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Karaman, Güncel, Son Dakika

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