Karaman'da dağdan kopan kaya parçası yola düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da dağdan kopan kaya parçası yola düştü - Son Dakika

Karaman'da dağdan kopan kaya parçası yola düştü

19 dakika önce

Karaman'da dağdan kopan dev kaya parçası yolun tek şeridini trafiğe kapattı.

Karaman'da dağdan kopan kaya parçası yola düştü, System.String[]

Karaman'da dağdan kopan dev kaya parçası yolun tek şeridini trafiğe kapattı.


Akşam saatlerinde merkeze Taşkale Köyü Manazan Mağaraları mevkisinde dağdan kopan yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kaya parçası yola yuvarlandı. Otomobiliyle giderken son anda yol ortasındaki kaya parçasını fark eden bir sürücü durumu Taşkale Köyü Muhtarı Hasan Karaca'ya bildirdi. Muhtar Karaca'da vakit kaybetmeden kayanın düştüğü yere yanına aldığı köylülerle birlikte gitti. Muhtar köylülerinde yardımıyla yolun tek şeridini kapatan kaya parçasını yoldan kaldırdı. Vatandaşları dikkatli olmaları hususunda uyaran Muhtar Hasan Karaca, yoğun yağmur yağışlarından dolayı bu tür olayların bir süre daha devam edebileceğini, sürücülerin seyir halindeyken kontrollü ve yavaş gitmeleri gerektiğini belirtti. - KARAMAN

Hasan Karaca, Taşkale, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:18 Kaynak: İHA
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