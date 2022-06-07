Karaman'da 'Dayı-3' operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Karaman'da 'Dayı-3' operasyonu: 5 gözaltı

07.06.2022 09:43
Karaman'da 'Dayı-3' operasyonu: 5 gözaltı

KARAMAN'da, uyuşturucu ticareti yapan şebekeye yönelik 'Dayı' adı verilen operasyonun 3'üncü dalgasında, 5 kişi gözaltına alındı.

KARAMAN'da, uyuşturucu ticareti yapan şebekeye yönelik 'Dayı' adı verilen operasyonun 3'üncü dalgasında, 5 kişi gözaltına alındı. Daha önce yapılan 2 operasyonda 27 şüpheliden 18'i tutuklanıp 9'u serbest bırakılmıştı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Timleri kente eroin ve metamfetamin getirip satan şebeke olduğu bilgisini aldı. 6 ay süren teknik ve fiziki çalışma sonucu şebekenin sözde Karaman yöneticisi Ramazan Y. için 'Dayı' kod adını kullandıkları, gelen müşterilerle şebeke üyelerinin 'dayı' diye seslendiklerini belirledi. Polis de bunun üzerine şebekeye yönelik 24 Mayıs'ta sabaha karşı   'Dayı' operasyonunu düzenledi. Gözaltına alınan 18 kişiden, aralarında Ramazan Y.'nin de bulunduğu 12'si tutuklandı, 6'sı da serbest bırakıldı.

Polis, 31 Mayıs'ta operasyonun 2'nci dalgasını gerçekleştirdi. Gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; çeşitli miktarlarda metamfetamin, eroin, esrar, ruhsatsız av tüfeği ve tabancanın yanı sıra uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 6 bin 815 TL ele geçirildi. Polis bugün de şafak vakti operasyonun 3'üncü dalgasında, aralarında kadınların da bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde aramaların sürdüğü belirtildi.

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Karaman'da 'Dayı-3' operasyonu: 5 gözaltı
Karaman'da 'Dayı-3' operasyonu: 5 gözaltı
Karaman'da 'Dayı-3' operasyonu: 5 gözaltı
Karaman'da 'Dayı-3' operasyonu: 5 gözaltı
Karaman'da 'Dayı-3' operasyonu: 5 gözaltı
Karaman'da 'Dayı-3' operasyonu: 5 gözaltı
Karaman'da 'Dayı-3' operasyonu: 5 gözaltı
Karaman'da 'Dayı-3' operasyonu: 5 gözaltı
Karaman'da 'Dayı-3' operasyonu: 5 gözaltı
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KEDAM temsilcileri Karaman Valisi Akkoyun'u ziyaret etti KEDAM temsilcileri Karaman Valisi Akkoyun'u ziyaret etti Karaman Valisi Akkoyun İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti Karaman Valisi Akkoyun İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da 'Dayı-3' operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

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