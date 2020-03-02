Karaman'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

Karaman'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

6 saat önce

KARAMAN'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Karaman'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı, System.String[]

KARAMAN'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından bu sabah kent merkezi ve Süleymanhancı köyünde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi, gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.


Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:19 Kaynak: DHA
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