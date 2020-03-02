Karaman'da deaş operasyonu 8 gözaltı - Son Dakika
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Karaman'da deaş operasyonu 8 gözaltı

17 dakika önce

Karaman'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltıKARAMAN'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Karaman'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

KARAMAN'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örtütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında örgüt üyesi 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından bugün sabah saatlerinde kent merkezi ve Süleymanhancı köyünde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Soruşturma sürüyor.

Karaman'da deaş operasyonu 8 gözaltı

Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:11 Kaynak: DHA
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