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Son Dakika Güncel Karaman'da değerlendirme toplantısı

Karaman'da değerlendirme toplantısı

7 dakika önce

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, müdürlük hizmet binasında çalışan görevlilerle buluşarak değerlendirme toplantısı yaptı.

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Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, müdürlük hizmet binasında çalışan görevlilerle buluşarak değerlendirme toplantısı yaptı.


Çalışkan, toplantı salonunda yaptığı konuşmada, daha iyiye ulaşmak için birbirinden güç alan ekip çalışmasının önemli olduğunu belirtti.


Öğretmen ve okul yöneticileri ile etkileşim içinde öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerini sağlayan kişiler olarak görev yaptıklarını ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:


"Yaklaşık 48 bin öğrenci aracılığıyla kimi öğrencimizin anne babasıyla, kimi öğrencimizin dedesi ve nenesi ile de olsa tüm Karaman ile bağımız var. Bu şehrin çocukları, gençleri ve büyüklerini etkileyecek bir mesleği icra ediyoruz. Mesleğimizin muhteşem gücüne inanın. Doğrudan öğrencilerle yüz yüze olmasanız da okul yöneticileriyle, öğretmen ve personellere sunduğunuz hizmetle önce onları mutlu edecek, onlar da bu mutluluğu okullarındaki öğrencilere aktaracaktır. Yani sizin burada işinizi yaparken ortaya koyduğunuz enerji, mutluluk ve tebessüm inanın Dumlugöze'deki, Kameni'deki, Üçbaş köyündeki öğrencinin yüzünde karşılık bulacaktır. Bir yandan mesleğimizin sorumluluğunu yerine getirirken bir taraftan da insanımıza hizmet etmenin, fayda sağlamanın, onları mutlu etmenin keyfini yaşayacağız."

Mehmet Çalışkan, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:58 Kaynak: AA
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