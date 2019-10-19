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Karaman'da depoda çıkan yangın korkuttu

19 dakika önce

Karaman'da depoda çıkan yangın korkuttuKARAMAN - Karaman'da bir depoda başlayan yangın, çevredeki vatandaşların erken fark etmesi üzerine büyümeden söndürüldü.

Karaman'da depoda çıkan yangın korkuttu

KARAMAN - Karaman'da bir depoda başlayan yangın, çevredeki vatandaşların erken fark etmesi üzerine büyümeden söndürüldü.

Yangın, Hamidiye Mahallesi'ndeki eski sanayi sitesinde bulunan depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, içinde köpük kutu ile suntaların bulunduğu depodan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Vatandaşlar ise itfaiye ekipleri gelinceye kadar alevlerin büyüyerek bitişikteki diğer depolara sıçramaması için kovalarla taşıdıkları su ile yangına müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiye, yaptığı ön incelemede yangının elektrik kontağından dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Yangın nedeniyle depoda maddi hasar oluşurken, soruşturma başlatıldı.

Karaman'da depoda çıkan yangın korkuttu

Karaman, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:24 Kaynak: İHA
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