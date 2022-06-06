Devrilen LPG yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti

KARAMAN Karaman'da yoldan çıkarak mısır tarlasına devrilen LPG yüklü tankerin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Karaman- Ereğli Karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Önder İnce yönetimindeki 06 BDY 459 plakalı LPG yüklü tanker Sudurağı beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak mısır tarlasına devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi, direksiyon mahallinde sıkışan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ise tankerin LPG yüklü olması nedeniyle çevredeki vatandaşları uzaklaştırırken Karaman-Ereğli yolunun tek şeridini trafiğe kapattı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardında tır sürücüsünün cenazesi sıkıştığı yerden itfaiye tarafından çıkarılarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.