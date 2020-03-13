Karaman'da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlatılan dezenfekte işlemlerine devam edildi.

Karaman Belediyesi ekipleri, toplu taşımalar başta olmak üzere belediye hizmet binası, otogar, tren garı, belediye şantiyeleri, itfaiye, umuma açık alanlar ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde dezenfekte ve temizlik çalışmasına devam ediyor.



Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbir ve önleyici eylem planını uyguladıklarını belirtti.



Bireylerin kişisel temizliğine daha çok dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Kalaycı, vatandaşlardan kulaktan dolma bilgilerle hareket etmemelerini, resmi kurumların açıklamalarına önemle itibar etmelerini istedi.