Karaman'da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Karaman'da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlatılan dezenfekte işlemlerine devam edildi.

Karaman'da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor, System.String[]

Karaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlatılan dezenfekte işlemlerine devam edildi.

Karaman Belediyesi ekipleri, toplu taşımalar başta olmak üzere belediye hizmet binası, otogar, tren garı, belediye şantiyeleri, itfaiye, umuma açık alanlar ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde dezenfekte ve temizlik çalışmasına devam ediyor.


Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbir ve önleyici eylem planını uyguladıklarını belirtti.


Bireylerin kişisel temizliğine daha çok dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Kalaycı, vatandaşlardan kulaktan dolma bilgilerle hareket etmemelerini, resmi kurumların açıklamalarına önemle itibar etmelerini istedi.

Karaman Belediyesi, İtfaiye, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:58 Kaynak: AA
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