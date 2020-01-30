Karaman'da dilenci operasyonu - Son Dakika
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Karaman'da dilenci operasyonu

6 saat önce

Karaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

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Karaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri, çarşı merkezinde yapılan denetimler kapsamında, Afyonkarahisar'dan kente geldiği tespit edilen 1 erkek şahsı yakalayarak üzerinden çıkan 3 bin 193 liraya el koydu. Ayrıca şahıs hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldı.


Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yaptığı açıklamada, vatandaşların duygularını istismar edenlere kesinlikle taviz verilmeyeceğini belirtti.


İnsanların duygularını istismar ederek dilenen kişilere karşı denetimlerin sürdüğünü ifade eden Kalaycı, "Başka bölgeden geldiği ve dilencilik yaptığı tespit edilen bu kişi hakkında Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından hemen işlem başlatıldı. Hemşerilerimizden ricamız, haksız para kazanmayı meslek haline getirmiş bu kişilere itibar etmemeleridir." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:48 Kaynak: AA
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