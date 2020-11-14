Son dakika... Direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü öldü - Son Dakika

Karaman'da direksiyon başında kalp krizi geçiren otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cedit Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda 70 AU 170 plakalı otomobiliyle seyir halindeki Selman Günaydın kalp krizi geçirdi.

Günaydın'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kavşakta bekleyen otomobile çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşlarca araçtan çıkarılan Günaydın, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Günaydın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.