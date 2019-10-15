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Karaman'da Disleksi semineri

36 dakika önce

Karaman Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından sınıf ve rehber öğretmenler için "Disleksi Farkındalık Semineri" düzenlendi.

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Karaman Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından sınıf ve rehber öğretmenler için "Disleksi Farkındalık Semineri" düzenlendi.


İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Güzel Sanatlar Lisesi'nin konferans salonunda düzenlenen seminerde, yaşıtlarına göre konuşma, yazma, sayısal işlemler gibi en temel bazı davranışlarda görülen özgül öğrenme güçlüklerinin erken yaşta tespitinin önemine değindi.


Özel öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilerin en büyük zorluğu bu özellikleri fark edilinceye kadar yaşadığını ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:


"Farklılıklarla bezenmiş çocuklarımızın sahip olduğu potansiyeli keşfederek onların hayatla bağını kuvvetlendirecek olanlar, öncelikle biz eğitimcileriz. Beynin işlevsel farklılıklarından kaynaklı bu özellikte ilimizde tespit edilmiş yaklaşık 300 öğrencimiz bulunuyor. Çocuklarımızın kabiliyetinin, becerilerinin, merakının kaderini bir gün doğru insanla karşılaşması ihtimaline bırakamayız."


Konuşmaların ardından Özel Eğitim Uzmanı Murat Koca, Çözüm Disleksi Derneği'nin çalışmalarına değinerek dünyada ve ülkemizde dislektik bireylerin oranları hakkında bilgi verdi.

Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:44 Kaynak: AA
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